Premier przemawiał, a Kaczyński... zasnął? Nagranie hitem w sieci

Nagranie z sali obrad, opublikowane przez posła Platformy Obywatelskiej, Cezarego Tomczyka, szybko rozeszło się w mediach społecznościowych. Na wideo uwieczniono prezesa PiS, który wygląda jakby zasnął podczas przemówienia Morawieckiego. Tomczyk skomentował nagranie słowami: "Zobaczcie, jak Kaczyński reaguje na wystąpienie Mateusza Morawieckiego. Pierwszy raz się z nim zgadzam…"

Morawiecki rozpoczął swoje wystąpienie słowami: "Chciałem dzisiaj na ręce pana marszałka seniora złożyć z jednej strony sprawozdanie i złożyć dymisję, a z drugiej strony przedstawić naszym rodakom krótką panoramę ostatnich czterech lat i to, co udało się osiągnąć". Następnie podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za deklarację ponownego powierzenia mu misji tworzenia rządu. "I właśnie w oparciu o te nasze zobowiązania będę chciał również nakłonić wysoką izbę do poparcia mnie w funkcji, która została mi powierzona" - dodał Morawiecki.

