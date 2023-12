Premier: polityka to nie show, a służba Polsce i Polakom

To on może zastąpić Kaczyńskiego! Ważny polityk PiS ujawnia

Morawiecki ostro o Hołowni

Mateusz Morawiecki coraz ostrzej wypowiada się na temat marszałka Sejmu. "Zaopatrzcie się w popcorn, będzie się działo - zapowiadał marszałek Hołownia. Po pierwsze, polityka to nie show, a służba Polsce i Polakom. Po drugie, dni mijają, a tu nic się nie dzieje w najważniejszych dla Polaków sprawach. Zero konkretnych pomysłów i odrzucanie gotowych rozwiązań tylko dlatego, że przygotował je nasz rząd" - ocenił premier Mateusz Morawiecki w nagraniu zamieszczonym w niedzielę w mediach społecznościowych. Mateusz Morawiecki wskazał na rządowe projekty ustaw dotyczące przedłużenia "0" proc. VAT na żywność, przedłużenia wakacji kredytowych i zamrożenia cen energii. Podkreślił, że regulacje te są potrzebne, by Polacy żyli godnie. "Te ustawy powinny być przyjęte przez Sejm, ale zamiast realnej pracy mamy popcorn, show i igrzyska. Czy o to chodzi w polityce?" - zapytał szef polskiego rządu.

