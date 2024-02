Premier podpisał zarządzenie o drugim stopieniu alarmu w całej Polsce!

Doszło do pomyłki!

Donald Tusk zdradził przebieg rozmów z rolnikami. Co ustalono? "Nie ściemniałem"[ZAPIS RELACJi]

To koniec komisji ds. wyborów kopertowych?! Kaczyński może uniknąć przesłuchania?

o co poszło?

Donald Tusk podpisał zarządzenia przedłużające do 31 marca 2024 roku obowiązujące trzy stopnie alarmowe. Jak podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, 2. stopień zagrożenia BRAVO-CRP i 2. stopień zagrożenia BRAVO obowiązują na terenie całej Polski. Dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni i są przede wszystkim sygnałem dla służb, by były w gotowości do działania.

Przedłużono także 2. stopień zagrożenia BRAVO obowiązującego polską infrastrukturę energetyczną poza granicami Polski.

Warto także przypomnieć, że drugi z czterech stopni alarmu BRAVO-CRP jest opisany w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. To oznacza, że administracja publiczna jest zobowiązana do wzmożonego monitoringu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Takie decyzje, jak i wszelkie zmiany czy odwołania alarmów, zawsze są podejmowane przez premiera po tym, jak się skonsultuje z ministrem spraw wewnętrznych i szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej