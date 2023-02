Wybory 2023. Kto najlepiej nadaje się na premiera? Wyborcy nie mają złudzeń

Wybory do Sejmu i Senatu 2023 to najbardziej wyczekiwane wydarzenie polityczne tego roku. Politycy już szykują się do kampanii wyborczej, omawiają plany i rozmyślają nad politycznymi scenariuszami. Super Express postanowił sprawdzić, kogo w roli premiera widzą wyborcy Zjednoczonej Prawicy. Do wyborców tych na nasze zlecenie Instytut Badań Pollster zadał pytanie, oto, kto powinien zostać premier, jeśli Zjednoczona Prawica wygra jesienne wybory. Wyborcy Zjednoczonej Prawicy postawili sprawę jasno: premierem powinien zostać Mateusz Morawiecki – typuje go 62 proc. badanych. Prezes PiS Jarosław Kaczyński (74 l.) otrzymał tylko 10 proc. głosów., zaś trzecie miejsce przypadło liderowi Solidarnej Polski, Zbigniewowi Ziobrze, który otrzymał 5 proc. głosów. Dalsze miejsca zajęli: była premier Beata Szydło (3 proc.), Adam Bielan 2 proc. – Jeśli duże poparcie ma premier formacji, która rządzi już osiem lat, to znaczy, że Polacy dobrze postrzegają rządy PiS – ocenia wynik europoseł Ryszard Czarnecki (60 l.).

i Autor: se SONDAŻ Kto powinien zostać premierem, jeśli Zjednoczona Prawica wygra wybory?

Morawiecki liderem sondażu. Ogromne poparcie wyborców Zjednoczonej Prawicy

Jak to komentuje ekspert? Politolog prof. Rafał Chwedoruk patrzy na to tak: - PiS świadomie uczyniło Mateusza Morawieckiego twarzą tego ugrupowania z nadzieją, że będzie bardziej technokratyczny i będzie atrakcyjny dla mniej zdeterminowanych wyborców. Chodziło też o zmianę pokoleniową. W centrum życia społecznego są bowiem konsumenci i wyborcy między 30. i 50. rokiem życia i każda partia musi na to reagować - mówi nam politolog. Jak dodaje: - Sondaż pokazuje, że premier Morawiecki gra o wszystko. Jeśli utrzyma się przy władzy, będzie mógł decydować: między stanowiskiem premiera a kandydaturą na prezydenta. A jeśli przegra, spadnie na niego cała odpowiedzialność za negatywny wynik partii. Spadek z wysokiego konia może być bolesny - ostrzega ekspert od polityki.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 28-29 stycznia 2023 roku na próbie 1088 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

