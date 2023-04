i Autor: PAP/Paweł Supernak

Padły ważne słowa

Premier Morawiecki w Stanach Zjednoczonych. Spotkał się z wiceprezydent

Premier Mateusz Morawiecki we wtorek 11 kwietnia wybrał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie będzie przebywał do czwartku 13 kwietnia. Na miejscu spotkał się z wiceprezydent USA Kamalą Harris, a planach są kolejne rozmowy.