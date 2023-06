Premier Morawiecki o poprzednikach: "Ich polityka społeczna była jak banieczki mydlane". Wbił szpilę w Tuska

Mateusz Morawiecki powiedział, że wprowadzenie świadczenia 500 plus przez rząd Zjednoczonej Prawicy było możliwe dzięki likwidacji mafii VAT-owskich. Według niego informacje o jej istnieniu docierały do Donalda Tuska w czasie, gdy był premierem, że zwracali na nią uwagę przedsiębiorcy w pismach.

Szef rządu wskazał, że dzięki świadczeniu 500 plus zwiększona została szansa dzieci na rozwój. - Czy nie czujecie tego, czy nie widać tego, czy dacie się zalewać temu potokowi kłamstwa, temu potokowi łgarstw, które płyną z tej sceny, gdzie występuje pan Tusk? - pytał, zwracając się do zebranych na pikniku rodzinnym w ogrodach kancelarii premiera. - Naprawdę on tu urzędował, siedem lat urzędował, ja mogę pokazać te pisma wkrótce, jakieś ciekawe fragmenty - ich polityka pękała jak te bańki mydlane, które tutaj są puszczane. Taka była ich polityka społeczna, jak te banieczki mydlane - powiedział.

- Panie Tusk, pan pamięta te pisma chyba, one tutaj do pana wpływały. I to jest właśnie ta przyczyna, praprzyczyna tego, że możemy dzisiaj rzeczywiście na to pozwolić, że ta ich miłość do rodzin, ta ich polityka miłości to była taka polityka, można powiedzieć, platoniczna (...) w deklaracjach, ale w czynach niczego nie było. Polityka społeczna na poziomie, jak mówiła pani minister (rodziny Marlena Maląg - przyp. red.), zero - dodał Morawiecki.

-My tę politykę społeczną, politykę prorodzinną będziemy rozwijać, z całą pewnością, bo dzieci, polskie dzieci, polska młodzież są tego warte. Zrobimy wszystko, żeby jeszcze dalej uszczelnić system, żeby wzrost gospodarczy był jak najmocniejszy, po to żeby polskie rodziny były szczęśliwe, a szczęśliwe będą wtedy, kiedy ich pociechy będą mogły być w spokoju wychowywane, kiedy będzie ich stać na rozwój swoich dzieci, swojej młodzieży. I o tym jest program 800 plus - podkreślił. - Dlatego z radością przyjęliśmy dziś tę ustawę. Kierujemy ją do Sejmu i cieszymy się, że możemy dalej z państwem, z polskimi rodzinami, wykorzystując naprawę finansów publicznych, te naprawę, która była tutaj przez Tuska tak przez lata lekceważona, że możemy ją kontynuować dla dobra polskich rodzin, dla dobra polskich dzieci i polskiej młodzieży - wskazał szef rządu Mateusz Morawiecki.

