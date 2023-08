Premier Morawiecki do seniorów: "Rozszerzymy programy dla emerytów"

Szanowni Państwo!

Najważniejszą sprawą dla rządu Prawa i Sprawiedliwości jest bezpieczna przyszłość Polaków. Ta zaś w dużym stopniu zależy od sytuacji finansowej polskich rodzin. Przez ostatnie miesiące nasz rząd ciężko pracował, aby zabezpieczyć budżety domowe milionów rodzin w Polsce. Dziś mam zaszczyt przekazać Państwu dwie dobre wiadomości.

Po pierwsze – na początku września uruchomione zostaną wypłaty 14. emerytury, która od tego roku jest przez nas zagwarantowana na stałe i staje się coroczną formą wsparcia najbardziej potrzebujących polskich seniorów. Po drugie – decyzją Rady Ministrów 14. emerytura w tym szczególnie trudnym roku będzie wyższa o ponad 1000 zł brutto. Oznacza to, że osoby uprawnione otrzymają w tym roku w ramach „czternastki” aż 2650 zł brutto. W takiej wysokości 14. emerytura będzie przysługiwać seniorom otrzymującym świadczenia do wysokości 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty działać będzie zasada „złotówka za złotówkę”. „Czternastka” trafi już wkrótce do prawie 9 mln emerytów i rencistów. W ten sposób udowadniamy, że bezpieczna przyszłość Polaków to nie tylko wyborcze hasło. To wartość, w która wierzymy i która konsekwentnie realizujemy. Przez ostatnie lata realnie poprawiliśmy standard życia polskich seniorów. Jeszcze w 2015 roku minimalna emerytura wynosiła 880,45 zł brutto. Dobrze wiemy, z jakimi wyzwaniami borykali się wtedy seniorzy. Prezent dla wnuczka czy wykupienie recepty – takie dylematy urągały godności Polaków. Dziś minimalna emerytura wypłacana przez ZUS wynosi 1588,44 zł brutto. To wzrost o ponad 80 procent. Staramy się jednak, aby Państwa komfort życia i poczucie bezpieczeństwa opierały się na kilku solidnych podstawach. Dlatego seniorzy w Polsce mogą liczyć na: 13. emeryturę, program Mama 4+, emeryturę bez podatku do 30 000 zł rocznie czy wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów z programu Senior +.

A już we wrześniu rozszerzymy program darmowych leków – nowa, poszerzona lista będzie dostępna dla każdej osoby powyżej 65. roku życia. Wspólnie zmieniamy Polskę na lepsze. Dalsze rządy Prawa i Sprawiedliwości to gwarancja, że te wszystkie programy nie tylko będą utrzymane, ale będą dalej rozwijane. To gwarancja dobrej i bezpiecznej przyszłości.

Mateusz Morawiecki