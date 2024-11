Radek Sikorski zawsze mówił, że chciał tych dogłębnych badań Koalicji Obywatelskiej. Liczył na to też, że będzie jakaś zmiana po wyborach w Stanach Zjednoczonych, bo chciał, żeby te badania się odbyły tydzień po wyborach w Stanach Zjednoczonych. Nie było żadnej zmiany. Widać, że te trendy są dokładnie takie same - wyznał podkreślając, że już we wcześniejszych badaniach to on, a nie szef MSZ był lepie notowany.