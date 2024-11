Prawybory w Koalicji Obywatelskiej. Znamy datę głosowania

Morawiecki atakuje Tuska. "Polacy to zapamiętają"

Jak przebiegną prawybory?

Decyzję o przeprowadzeniu prawyborów podjął zarząd krajowy Koalicji Obywatelskiej. W głosowaniu będą mogli wziąć udział członkowie wszystkich partii wchodzących w skład KO. To jeden z kluczowych etapów przygotowań ugrupowania do nadchodzących wyborów prezydenckich.

Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski – dwóch kandydatów, dwie wizje

W prawyborach członkowie Koalicji Obywatelskiej będą wybierać między Rafałem Trzaskowskim, prezydentem Warszawy, a Radosławem Sikorskim, byłym ministrem spraw zagranicznych. Trzaskowski, który w poprzednich wyborach prezydenckich zdobył ponad 10 milionów głosów, cieszy się dużą rozpoznawalnością i zaufaniem wyborców.

Sikorski, znany ze swojej działalności na arenie międzynarodowej, jest cenionym dyplomatą i orędownikiem integracji europejskiej. Jego doświadczenie w polityce zagranicznej może być kluczowe w przyciągnięciu elektoratu poszukującego stabilności i silnej pozycji Polski w Europie.

Co przyniosą prawybory?

Prawybory w Koalicji Obywatelskiej to nie tylko proces wyboru kandydata na prezydenta, ale także okazja do zaprezentowania wewnętrznej jedności partii. Wyniki głosowania zadecydują o tym, kto stanie do walki o najwyższy urząd w państwie.

Dla KO to również moment, by zademonstrować zaangażowanie w demokratyczne standardy, które od lat podkreśla w swoich działaniach. Czy wynik głosowania umocni ugrupowanie, czy też ujawni podziały w jego strukturach? Wszystko rozstrzygnie się 22 listopada.

A co z PiS?

W przeciwieństwie do Koalicji Obywatelskiej, w Prawie i Sprawiedliwości nie odbędą się prawybory. Jacek Sasin informował wcześniej, że decyzja w tej sprawie zapadła na poziomie kierownictwa partii. Głównym argumentem był brak sensu takiego procesu w obecnej sytuacji politycznej oraz trudności organizacyjne. PiS postawiło na inne mechanizmy wyłonienia swojego kandydata na prezydenta.

Jacek Sasin mówi o tajnym kandydacie PiS. "Życie jest płynne"

