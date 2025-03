Prawie 7 i pół miliona złotych na sejmowe komisje śledcze. Politycy PO mówią o dobrze wydanych pieniądzach

Polityczna wojna o śmierć przyjaciółki prezesa: "Co doprowadziło do tragedii?"

Dwóch asystentów i doradca dla posła

Koszty funkcjonowania komisji są podobne. Nieznacznie pozostałe dwie przewyższa w tym względzie komisja wizowa, której działania Kancelaria Sejmu wycenia na dwa miliony sześćset tysięcy złotych. - Każdy poseł miał dwóch asystentów i jednego doradcę. Zamawialiśmy jeszcze ekspertyzy. Nasza komisja miała dwóch ekspertów – wyjaśnia Marek Sowa. Ostatni przewodniczący komisji uważa, że to dobrze wydane pieniądze i wcale nie tak znaczące, biorąc pod uwagę efekty prac. - Te koszty to jakiś detal. Ułamek tego co wypłacano w uparciu o nielegalnie przyznawane wizy – słyszymy od posła KO.

To pieniądze wyrzucone w błoto

Innego zdania jest jednak Michał Woś, jeden ze świadków komisji ds. Pegasusa. - Pieniądze wyrzucone w błoto na polityczna szopkę Tuska. Służyła tylko najbardziej rozgrzanemu elektoratowi Silnych Razem i Romana Giertycha. Poważnie nie traktują ich nawet obecne służby, które nie przekazują materiałów komisji ds. Pegasusa – uważa Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości.

