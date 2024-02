Szokujące wyznanie byłego pracownika Palikota: Nie wypłacono mi w sumie około 20 tysięcy złotych

Stosunek Polaków do aborcji? To badanie wszystko wyjaśnia. Ważny sygnał dla rządzącej koalicji!

Alkoholowe biznesy Janusza Palikota toną. Dawny polityk PO, a potem założyciel i lider Ruchu Palikota, wykorzystał swoją popularność i zebrał od tysięcy inwestorów potężne pieniądze. Teraz nie mogą liczyć zwrot zainwestowanych środków, nie mówiąc o zyskach, bo przedsiębiorca ma ponad 300 milionów złotych długu. Okazuje się też, że nie płacił swoim pracownikom. Niektórzy zebrali się w podkrakowskim Tenczynku przed budynkiem browaru należącego do Palikota, domagając się wypłaty zaległych pieniędzy.

Adrian Zandberg zapowiedział, że przekaże ich sprawę Prokuratorowi Generalnemu. - Pracownicy słusznie oczekują, żeby zapłacił im zaległe wynagrodzenia. To jest obowiązek każdego pracodawcy, bez względu na to, czy jest celebrytą, czy też nie – mówi współprzewodniczący Lewicy Razem.

Udało nam się skontaktować z jednym z byłych pracowników Janusza Palikota, który dla bezpieczeństwa woli zachować anonimowość. - W kwietniu ubiegłego roku pojawiły się pierwsze problemy z wypłatą. Część pieniędzy dostałem w czerwcu, część w lipcu. Ostatni przelew jest z września. Nie wypłacono mi w sumie około 20 tysięcy złotych. Kiedy upominałem się o pieniądze ciągle słyszałem, że to przejściowe problemy i za chwilę wszystko się ułoży. Palikot pisał, żebyśmy się nie martwili, bo wchodzą kolejni inwestorzy, napływają środki i cały biznes znakomicie się rozwija. Teraz widzę na Facebooku jego uśmiechniętą twarz. Nawet nie raczył przeprosić pracowników za to, że ich oszukał – mówi nam rozżalony, były pracownik Tenczynka. - Takimi ludźmi jak on i Kuba Wojewódzki (61 l.) powinny zająć się policja, prokuratura i inne służby. Reprezentują to co najgorsze w elitach III RP – oburza się aktywista Jan Śpiewak.

