Ppłk Krzysztof Przepiórka: Spróbujcie mnie popchnąć, panowie z PiS

Pierwszym gościem "Expressu Biedrzyckiej" w czwartek 20 marca był ppłk Krzysztof Przepiórka. Odnosząc się do słów Jacka Ozdoby wprost zachęcił, aby to jego spróbowali popchnąć politycy PiS, jeśli mają odwagę. - Działania Błaszczaka to draństwo w każdym calu (...) powinien siedzieć za zdradę - mówił o byłym szefie MON. W rozmowie poruszony został również wątek wojny w Ukrainie i negocjacji Trumpa z Putinem. Zobacz całą rozmowę Kamili Biedrzyckiej!