Pożegnalne spotkanie ministrów rządu Morawieckiego. Znamy szczegóły

Pożegnanie z władzą

Ministrowie pakują swoje rzeczy i opuszczają gabinety, które zajmowali przez cztery lata. Ich pożegnalne spotkanie odbędzie się w Kancelarii Premiera – dowiedziała się Wirtualna Polska. Do kancelarii, na „pożegnanie z władzą”, odchodzący ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego przyjadą w czwartek o godzinie 14. Będzie okazja do wspomnień i wykonania pamiątkowych zdjęć. A być może także do omówienia planów na przyszłość.

Nowy rząd PiS

Według WP, premier ma przedstawić skład nowego rządu w poniedziałek 27 listopada. Nikt nie wie, kim mogą być nowi ministrowie. Według nieoficjalnych informacji, do tymczasowego rządu PiS nie chcieli wejść czołowi politycy ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. Ministrami na kilka dni mogą zostać dotychczasowy wiceministrowie albo dyrektorzy resortów.

