Powyborczy poniedziałek w "Super Expressie". Co czeka Polskę? To trzeba zobaczyć!

O co chodzi?

Szokująca tajemnica Konfederacji wyszła na jaw. Kazali Korwinowi milczeć! Wipler chce go wysłać na emeryturę

Zapraszamy do oglądania "Poniedziałku powyborczego", programu na żywo w "Super Expressie"! Już od 8:00 rano, w wielogodzinnym programie live, będziemy przedstawiać naszym widzom najnowsze wiadomości, komentarze i analizy ekspertów dotyczące nowego rządu oraz spróbujemy odpowiedzieć m.in. na pytania: czy PiS zdoła stworzyć rząd, kto może zostać nowym premierem oraz kiedy będzie ów nowy rząd?

Prowadzącymi będą doświadczeni dziennikarze "Super Expressu": Kamila Biedrzycka („Express Biedrzyckiej”), pierwszy zastępca redaktora naczelnego SE Jan Złotorowicz ("Raport Złotorowicza”), Tomasz Walczak (dziennikarz działu Polityka i Opinie SE, „Raport Walczaka”), Jacek Prusinowski („Sedno sprawy”) i Karol Plewa.

Program na żywo będzie trwać aż do godz. 20:00, a można go oglądać na naszej stronie głównej se.pl, na naszym fanpage’u na Facebooku i na naszym kanale w serwisie YouTube. Zapraszamy do oglądania!