Poważny spór w rządzącej koalicji. "Trzeba jasno powiedzieć"

Kwestia aborcji to jeden ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. Jak czytamy: Aborcja do 12 tygodnia ciąży będzie legalna, bezpieczna i dostępna. Żaden szpital działający w ramach NFZ nie będzie mógł zasłonić się klauzulą sumienia i odmówić zabiegu. Decyzja musi należeć do kobiety. Projekt ustawy w tej sprawie w listopadzie złożyła Lewica, ale jak dotąd nie został on jeszcze przedstawiony w Sejmie. I wiele wskazuje na to, że posłowie raczej go nie uchwalą, ponieważ ani Polska 2050 ani Polskie Stronnictwo Ludowe raczej nie będą chciały takich zmian. Mówił o tym Włodzimierz Czarzasty, który w piątkowy poranek był gościem w RMF FM.

- Wszystko będziemy robili, żeby uzyskać większość w tych sprawach. Ale trzeba jasno powiedzieć – dopóki Lewica nie będzie miała w Sejmie 15-17% głosów, będzie bardzo trudno to przeprowadzić, gdyż w tej sprawie zarówno PSL, jak i Polska 2050 są ewidentnie hamulcowi z naszego punktu widzenia - ocenił szef ugrupowania. Polityk zwrócił jednak uwagę, że prace nad wniesionymi projektami, tak czy inaczej, będą się toczyć.

- Jest pomysł taki, żeby te projekty, które są w tej chwili poskładane – i chyba jeszcze jeden projekt będzie potencjalnie wniesiony – skierować do komisji i nad tymi projektami pracować. Myślę, że to powinno być w najbliższym czasie - stwierdził wicemarszałek Sejmu.

W NASZEJ GALERII MOŻESZ ZOBACZYĆ, JAK MIESZKA SZYMON HOŁOWNIA

Express Biedrzyckiej - Włodzimierz CZARZASTY Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.