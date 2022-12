Potężny wybuch w Rosji! Są ofiary śmiertelne

W Angarsku doszło do pożaru rafinerii ropy naftowej, której właścicielem jest rosyjski państwowy koncernu Rosnieft. Ogień, jak donoszą ukraińskie media, miał objąć obszar czterech tysięcy metrów kwadratowych. Na terenie zakładu doszło także do potężnego wybuchu, który mieszkańcy mieli pomylić z trzęsieniem ziemi, a fala uderzeniowa miała wybić szyby w oknach pobliskiej elektrociepłowni. W wyniku tych wydarzeń miały zginąć dwie osoby. Na razie nie podano oficjalnej przyczyny pożaru. Społeczno-polityczne medium internetowe Dialog UA opublikowało na Twitterze nagrania świadków pożaru. Widać na nim łunę i kłębu dymu unoszące się nad rafinerią. Warto zaznaczyć, że to już kolejny duży pożar na terenie Rosji, do jakich doszło w grudniu tego roku. Wcześniej podawano informację o ogniu w fabryce opon w mieście Barnauł i centrum handlowym nieopodal Moskwy.

На Рассии в Ангарске (Иркутская 🇷🇺область) горит нефтезавод Роснефти. Крупнейшее предприятие в Восточной Сибири. Жители Ангарска приняли взрыв за землетрясение. На ТЭЦ в Ангарске взрывной волной выбило окна. Площадь пожара составляет более 4000 кв.м. pic.twitter.com/6lr70dMabQ— Диалог.UA (@Dialog_UA) December 15, 2022

It is reported that an oil refinery is on fire in the #Russian city of #Angarsk, #Irkutsk region. pic.twitter.com/JTifzN5MkH— NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2022

