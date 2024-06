Potencjalny kandydat na prezydenta Polski zabrał głos. Nie wystartuje

Wybory prezydenckie 2025 już za rok, ale już teraz możemy znaleźć wiele sondaży, które pokazują, kto ma największe szanse na zwycięstwo. We większości prowadzi potencjalny kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Dużo ciekawiej jest po prawicowej stronie, gdzie wyborcy widzieliby jako kandydata na prezydenta Mateusza Morawieckiego czy Beatę Szydło. Z bardziej nieoczywistych kandydatur pojawiają się nazwiska Doroty Gawryluk, dziennikarki Polsatu. Co jednak warte podkreślenia, Dorota Gawryluk jednoznacznie zaprzeczyła, by zamierzała wziąć udział w wyborach prezydenckich. W wyścigu o Pałac Prezydencki nie zamierza również brać udziału Jacek Siewiera, prezydencki minister. Zaprzeczył w programie "Niedyskrecje parlamentarne" we "Wprost". - Ten sondaż napytał mi sporych problemów - stwierdził, a później doprecyzował, że wracając do domu musiał odpowiedzieć na wiele pytań.

Jacek Siewiera pojawił się w sondażu "Rzeczpospolitej" przygotowanego przez pracownię IBRiS. Zapytano wówczas wyborców, kto byłby najlepszym kandydatem na prezydenta na prawicy. Prezydenckiego ministra wskazało 10,4 procent pytanych.

Całkiem prawdopodobne, że kandydatów, którzy za rok powalczą o Pałac Prezydencki, poznamy wczesną jesienią tego roku. Andrzej Duda w 2025 skończy swoją drugą kadencję i nie będzie mógł się ubiegać o nią po raz kolejny.

