Posłowie wylatali 9 milionów złotych. Mamy sejmowy wykaz

Poseł Robert Dowhan (58 l.) z KO do samolotu wsiadał niemal co trzy dni. Od początku tej kadencji Sejmu do końca stycznia 2025 roku wylatał już ponad 120 tysięcy złotych. Z darmowych dla posłów przelotów bardzo chętnie korzystali też Jacek Karnowski (62 l.) i Piotr Borys (49 l.) z KO, a także Łukasz Mejza (34 l.) z PiS. Kancelaria Sejmu wydała na ten cel już prawie 9 milionów złotych.