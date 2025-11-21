Posłowie nie chcą sejmowej prohibicji: 'Następnym krokiem będzie ograniczenie racji żywnościowych?"

2025-11-21

Włodzimierz Czarzasty (65 l.) z przytupem wprowadził się do gabinetu marszałka Sejmu. Dużo szumu wywołały już jego pierwsze decyzje. Chodzi o większa transparentność w wydatkach na tzw. kilometrówki, ale też całkowity zakaz sprzedaży alkoholu na terenie sejmowego kompleksu. - Kolejnym krokiem powinno być ograniczenie racji żywnościowych w restauracji. Przecież są posłowie, którzy mają problem z nadwagą - ewidentnie kpi Marek Sawicki (67 l.).

- Uważam, że powinniśmy jako instytucja państwowa dać przykład, dlatego to zarządzenie podpisałem – mówił Włodzimierz Czarzasty tłumacząc swoją decyzję. Świeżo upieczony marszałek zebrał dużo pochwał, ale znaleźli się tez posłowie, którzy uważają, że nie jest to szczególnie trafiony pomysł. -Zagranie wyłącznie pod publiczkę. Ma odwrócić uwagę od realnych problemów. Zakazy nie są żadnym rozwiązaniem, jak ktoś będzie chciał się napić to i tak to zrobi – uważa Witold Tumanowicz (39 l.) z Konfederacji. Z kolei Michał Wójcik (54 l.) uważa, że decyzja marszałka wprowadza fałszywy obraz panującego przy Wiejskiej pijaństwa.- Nigdy nie piłem alkoholu w Sejmie, nawet nie wiem, gdzie można go kupić. W parlamentach europejskich to jest normalna praktyka. Nie dajmy się zwariować! – mówi polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Wątpliwości także w szeregach rządzącej koalicji

Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej ma w tej mieszane uczucia. Widzi plusy sejmowej prohibicji, ale też i wady takiego rozwiązania.- Mam nadzieje, że to jedynie przejściowy zakaz – mówi posłanka. Włodzimierza Czarzastego mocno krytykuje za to Sławomir Ćwik z Polski 2050. -Marszałek zrobił z posłów pijaków. Szymon Hołownia nie wprowadził takiego zakazu. Bo nie wszystkie Kluby tego chciały, a  Czarzasty podjął decyzję zgodną z agendą Lewicy bez uwzględnienia stanowisk klubów prawicowych. - pisał w mediach społecznościowych poseł.

