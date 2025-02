Posłowie biorą kasę i nie pracują. Nawet 15 000 złotych za trzy posiedzenia podkomisji

Tusk przekazał wiadomość do europejskich przywódców. "Starczy gadania, czas działać"

Posiedzeń nie ma od pół roku, są za to przelewy

Zarobić, ale się nie narobić. Taki cel świetnie udaje się realizować wielu przewodniczącym sejmowych podkomisji. Od marca zeszłego roku trzy razy zebrała się Podkomisja ds. kształcenia Polaków za granicą. Na pierwszym posiedzeniu wybrano jedynie Kingę Gajewską (35 l.) z KO na przewodniczącą tego gremium. Potem odbyły się jeszcze dwa merytoryczne spotkania. Od września o podkomisji ani widu, ani słychu, a na konto szefowej co miesiąc i tak wpada ładna sumka.

Tych posiedzeń jest jednak za mało

Tyle samo razy pracowały podkomisje Magdaleny Filiks (47 l.) z KO, Sylwestra Tułajewa (44 l.) z PiS, czy Katarzyny Kierzek-Koperskiej (51 l.). - Jestem pierwszą kadencję w Sejmie i też uważam, ze tych posiedzeń jest jednak za mało. Staram się wykazywać inicjatywę – mówi posłanka KO. Problemu nie widzi za to Andrzej Kosztowniak (49 l.). Jego podkomisja, podobnie jak ta z Marcinem Bosackim na czele, zebrała się ledwie cztery razy. - Posiedzenie raz na trzy miesiące to jak najbardziej właściwe działanie. Jak wykonuje pan dodatkową pracę, to z pewnością również uzyskuje pan profity – mówi poseł PiS.

