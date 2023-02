Posłanka Siarkowska wraca do ważnej komisji. Ziobro triumfuje!

Miejsce Anny Marii Siarkowskiej w komisji AiSW zajęła Monika Pawłowska z PiS. Nastąpiły także inne roszady. Powołano również Waldego Dzikowskiego (Koalicja Obywatelska). Z kolei do komisji obrony został powołany Adam Śnieżek (PiS). Posłanka Anna Maria Siarkowska trafiła do komisji mniejszości narodowych i etnicznych. Ze składu tej komisji odwołani zostali posłowie PiS: Adama Śnieżek i Robert Telus. Wygląda na to, że w sejmowych komisjach nastąpią kolejne zmiany. Wszystko za sprawą powrotu Siarkowskiej do komisji obrony narodowej. - Decyzją Sejmu zostałam przywrócona do składu Komisji Obrony Narodowej - napisała na Twitterze Anna Maria Siarkowska.

Przypomnijmy, że 10 stycznia br. posłanka Solidarnej Polski zagłosowała w Sejmie przeciw powołaniu komisji ds. wpływu Rosji na bezpieczeństwo energetyczne Polski. W efekcie PiS przegrało głosowanie. Dzień później Sejm przyjął wniosek o "zmianach w składach osobowych komisji sejmowych". Zbigniew Ziobro zapowiedział wówczas, że będzie o tym rozmawiał z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Jak widać trwało to miesiąc.

