Posłanka PO przestawiła polską flagę. Awantura przy planach odwołania Ziobry

We wtorek 13 grudnia w Sejmie ok. godz. 20 rozpocznie się debata nad wnioskiem o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka była przeciwna wnioskowi. 13 posłów z komisji opowiedziała się za pozytywnym zaopiniowaniem, natomiast 15 posłów za negatywnym. – Nie chce pana opozycja, pana szef premier, a także społeczeństwo. Nie chcą pana także pracownicy sądów. Mamy masowe wystąpienia na ulicach. Ludzie się organizują. Nie chcą pana. Nie widzą w panu nadziei – mówił Krzysztof Śmiszek.

Co na to lider Solidarnej Polski?

– Już chyba dziewiąty raz opozycja podejmuje próbę odwołania mnie z urzędu ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Gratuluję wam skuteczności. Jak wy chcecie tak samo rządzić, jak mnie odwoływać to nic dobrego dla Polski to nie wróży, ale pomijając waszą skuteczność, to co potraficie robić skutecznie i to, co jedynie wam wychodzi to hucpę. Hucpę, która wyraża się tak naprawdę i opiera na pogardzie wobec faktów, wobec prawdy, wobec nawet waszych wyborców, ale co najważniejsze i najbardziej bolesne, wobec Polski, waszej ojczyzny – powiedział Zbigniew Ziobro.

Marcin Kierwiński: "To że Ziobro nienawidzi się z Kaczyńskim, to jest dość oczywiste" [Raport Walczaka]

Dlaczego Morawiecki nie odwoła Ziobry?

