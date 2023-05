Posłanka Lewicy ostro do Tuska. Co mu zarzuca?

Jarosław Kaczyński w miniony weekend zapowiedział podniesienie 500 plus o 300 złotych. Jak wynika z deklaracji prezesa PiS rodzice otrzymają zwiększone świadczenie od 1 stycznia 2024 roku. Donald Tusk zapowiedział z kolei, że świadczenie powinno wzrosnąć już od 1 czerwca tego roku. Do tego pomysłu odniosła się posłanka Lewicy, Anna Maria Żukowska. - Donald Tusk lubi mówić, że on coś zrobi w miesiąc. To jednak jest licytacja. My się nie chcemy w to angażować - oceniła w Polsat News. Przyznała również, że jej partia od dłuższego czasu apeluje o waloryzację 500 plus ze względu na wysoką inflację. - Lewica od wielu miesięcy powtarza, że w związku ze wzrostem inflacji, domagamy się waloryzacji tego świadczenia o wskaźnik inflacji. Czyli nie podwyższenia kwotowego, tylko zapisania w ustawie, że to będzie waloryzowane za każdym razem, kiedy inflacja wzrośnie. Tak jak emerytury, jak pensja minimalna - podkreśliła.

