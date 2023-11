Posłanka KO ujawniła, jakie zmiany czekają uczniów. Koniec z HIT-em?

Co ze stanem zdrowia Korwin-Mikkego? „Jest lepiej. Czekam na wyjście ze szpitala i zakładam partię” [ZDJĘCIA]

Kinga Gajewska od dawna angażuje się w kwestie związane z edukacją. Była między innymi jedną z posłanek, które udały się na osobiste spotkanie z pierwszą damą Agatą Dudą w sprawie Lex Czarnek. Nic zatem dziwnego, że postanowiła teraz zabrać głos na temat przyszłych zmian w szkołach. Zaczęła od odpowiedzi na pytanie, co dalej z Histrią i Teraźniejszością.

- Drodzy uczniowie, pytacie nas cały czas, co zrobimy z HIT-em. Zlikwidujemy Historię i Teraźniejszość, ale musimy pamiętać o tym, że nie można wywracać do góry nogami życia uczniom w trakcie cyklu edukacyjnego – mówiła Kinga Gajewska na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Likwidacja HIT-u, który wzbudzał wiele kontrowersji jeszcze zanim zawitał do szkół, to nie jedyna zmiana. Jak zapowiada posłanka KO, do szkół wrócą inne zagadnienia, które za czasów rządów PiS-u miały zniknąć z programu nauczania. Kinga Gajewska powiedziała także, kiedy można się spodziewać pierwszych zmian.

- W poprzednich latach praktycznie wyrugowano wiedzę o społeczeństwie, naukę o prawach człowieka, o samorządzie uczniowskim, o wspólnocie europejskiej, o faktycznych problemach naszego świata. To wszystko się zmieni i te zmiany zaczniemy wprowadzać we wrześniu 2024 roku – oznajmiła.

Jak widać można spodziewać się kolejnej rewolucji w polskim szkolnictwie. Pytanie tylko, czy uczniowie i nauczyciele będą zadowoleni z kolejnych zmian.

Co z HiTem? Odpowiedź tu👇 pic.twitter.com/kGoUx3vTMx— Kinga Gajewska (@gajewska_kinga) November 17, 2023

