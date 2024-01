Posłanka Jachira wprost o funduszu kościelnym. Podała rozwiązanie

Zapytana o zapowiedzi Kosiniaka-Kamysza, posłanka KO Klaudia Jachora przyznała, że już bardzo długo czeka na realny rozdział państwa od kościoła: - Bo to też przestrzeganie Konstytucji. Likwidacja funduszu, to zapowiedź, która znalazła się w stu konkretach. Czekam na prace zapowiedzianego zespołu i szybkie zapisy - przyznała. Jachira dodała, że jako przedstawicielka Zielonych ważne jest, by rozdział kościoła od państwa był jasny.

Jachira przyznała, że według niej dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby to członkowie i członkinie kościołów płacili dobrowolny podatek na kościół. I wskazała jako przykład wykonania tych założeń, model niemiecki. Zdaniem Klaudii Jachiry dobre rozwiązanie to, takie, by każdy wpisywał przy rozliczaniu podatku celu, jakim jest właśnie w tym przypadku odpis na kościół, czyli że chce dodatkową opłatę przekazać na ten cel. Posłanka podkreśliła, że to byłoby ważne, by nie były to odpisy w ramach przekazania 1,5 proc. czyli tego, co obecnie daje się na cele dobroczynne, ale osobna opłata.