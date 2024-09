Posiedzi w angielskim więzieniu nawet pół roku. Michał K. już za kratami

Ekstradycja dopiero w przyszłym roku?

Michał K. został w poniedziałek zatrzymany w Londynie na podstawie nakazu aresztowania wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Były szef RARS nie wyraził zgody na dobrowolne przekazanie do kraju, stąd decyzja o przekazaniu go polskiemu wymiarowi sprawiedliwości zależy teraz od brytyjskiego sądu. Na razie wiadomo tylko, że nie zostanie ona podjęta zbyt szybko. Rozprawę ekstradycyjna wyznaczono na 17-19 lutego. - To odległy czas, ale mamy nadzieję, że dzięki temu wszystkie strony przygotują się na tyle, że w tym właśnie terminie zapadnie ostateczne rozstrzygnięcie – mówi nam prokurator Nowak.

Grozi mu 10 lat odsiadki

Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i zarzutami wobec K., m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi mu do 10 lat więzienia. Inny podejrzany w śledztwie to biznesmen Paweł Szopa, za którym prokuratura wystawiła list gończy. Postępowanie prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Dotyczy ono m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i procedowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego od 23 lutego 2021 roku do 27 listopada 2023 roku w Warszawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej

