Posiedzenie zarządu krajowego PO. Będą prawybory!

Swojego kandydata na prezydenta Koalicja Obywatelska ma przedstawić 7 grudnia na Śląsku, taka zapowiedź jakiś czas temu padła z ust premiera Donalda Tuska, czyli szefa PO. Najbardziej prawdopodobnym kandydatem na prezydenta z KO jest prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski, który w 2020 r. w II turze wyborów prezydenckich nieznacznie przegrał z urzędującym prezydentem Andrzejem Dudą. Drugą możliwą kandydaturą jest szef MSZ Radosław Sikorski.

Zarząd PO planuje strategię na wybory prezydenckie 2025?

W sobotę o godz. 9 w warszawskiej siedzibie partii rozpoczęło się posiedzenie zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej, na którym omawiana będzie właśnie ta kwestia, czyli temat kandydata w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Po zakończeniu posiedzenia władze partii mają wydać komunikat. Nie wiadomo jednak, czego dokładnie będzie on dotyczył.

- Spodziewam się, że dzisiaj będziemy podejmować decyzję o trybie wyboru kandydata - powiedział dziennikarzom minister Sikorski przed wejściem na posiedzenie.

Trzaskowski czy Sikorski kandydatem KO?

O to, czy już dziś możliwe jest podjęcie decyzji w sprawie tego, kto będzie kandydował, pytana był m.in. szefowa MEN Barbara Nowacka. Z jej odpowiedzi wynikało, że jest to niewykluczone. - Idę się dowiedzieć, co dzisiaj się wydarzy. My chcemy, żeby decyzja zapadła jak najszybciej, bo chcemy się wziąć do pracy - powiedziała szefowa resortu edukacji. Przyznając, że zawsze bliżej jej do strony liberalnej niż konserwatywnej, Nowacka sugerowała, że sama bardziej skłania się ku kandydaturze Trzaskowskiego niż Sikorskiego. - Każdy z nas ma prawo do ambicji, ale naszym celem jest wygrać, a nie chwiać łódką, więc mam nadzieję, że dziś dojdziemy do tej konkluzji – powiedziała.

