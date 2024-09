Poseł pomaga nakarmić powodzian. Witold Zembaczyński mówi gdzie wsparcie jest najbardziej potrzebne

Największy problem gdzie woda zeszła mamy jednak z dostępem do osuszaczy, do urządzeń, które kumulują wilgoć, odprowadzają ją mechanicznie do wiader i pozbywamy się z domu. W naszej części Polski mamy dużo zabudowy z cegły. To jest masa jeszcze poniemieckich budynków, kamienic. One chłoną niestety wodę jak gąbka. Wiem, że to jest bardzo deficytowy towar, to jest już grubszy sprzęt ale on właśnie po zejściu wody jest niesłychanie potrzebny - wyjaśnia parlamentarzysta.