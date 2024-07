Poseł PiS zrzekł się immunitetu! Chce odpowiedzieć za swój czyn

Paweł Sobolewski postanowił zrzec się immunitetu poselskiego. Jako pełnomocnik wyborczy PiS ma odpowiadać za to, że plakaty wyborcze jego partii nie zostały usunięte po wyborach parlamentarnych w październiku 2023 roku. Wniosek o ukaranie posła złożyła straż miejska z Białegostoku w lutym 2024 roku.

Teraz wnioskiem zajmie się Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, która sprawdzi, czy został poprawnie złożony. Paweł Sobolewski powiedział o powodzie swojej decyzji w rozmowie z PAP. Jak stwierdził, poczuwa się do odpowiedzialności za cała sytuację z uwagi na pełnione przez siebie stanowisko pełnomocnika wyborczego PiS.

Warto przypomnieć, że według prawa wyborczego plakaty, banery i hasła wyborcze muszą być usunięte z miejsc publicznych do 30 dni od daty wyborów, inaczej kara może wynieść nawet 5 tysięcy zł grzywny. Wyjątek od tej reguły stanowią materiały wyborcze umieszczone na nieruchomościach, urządzeniach i obiektach należących do Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków i stowarzyszeń.

