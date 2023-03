Poseł PiS Jacek Kurzępa twierdzi, że przeżyje miesiąc za niecałe 1500 zł. Jaki ma majątek? Sprawdziliśmy jego oświadczenie majątkowe

W Sejmie trwa protest osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, którzy chcą wprowadzenia pod obrady obecnego posiedzenia Sejmu obywatelskiego projektu w sprawie renty socjalnej, zrównującej ją z płacą minimalną. Dziennikarz zapytał posła Jacka Kurzępy, czy renta socjalna ustanowiona na poziomie niższym niż połowa najmniejszej pensji, to właściwie rozwiązanie. Zdaniem polityka PiS, to rozwiązanie możliwe na tę chwilę i teraz właśnie tyle można zaproponować. Poseł dopytany o to, czy w takim razie sam by przeżył za około 1 600 zł brutto: - Pytanie o wyobraźnię jest pytaniem zbyt otwartym, bo oczywiście wyobrażam sobie - ocenił, na co dziennikarz przywołał treść maili, tzw. maili Dworczyka, w których miał pojawić się i Kurzępa. Poseł jednak zaprzeczył, by zacytowane słowa były prawdziwe. O co miało chodził? wspomniany poseł miał napisać, że nie da rady wyżyć za "5 200 zł" - Korespondencja jest w sferze prywatności, którą pan przywołuje. Absolutnie nie przyznaję się do tej korespondencji, jest ona prywatna, jeśli jest... - skomentował i uciął temat.

Majątek posła Jacka Kurzępy. Oświadczenie majątkowe

Warto więc prześledzić oświadczenie majątkowe posła Jacka Kurzępy. Z najnowszego oświadczenia za rok 2021 wynika, że poseł ma w walucie polskiej zgromadzonych ma 137 tys. (w trzech ROR, czyli rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych), dom o wartości 700 tys., który stoi na działce wartej 120 tys., za jednoosobową działalność gospodarczą wykazał przychód 390 tys., z tytułu umów zleceń ponad 270 tys., a z diet poselskich 37 tys. Tutaj można zobaczyć całe oświadczenie majątkowe Kurzępy.

Kim jest poseł Kurzępa?

Jest posłem lubuskim. Ukończył pedagogikę opiekuńczą w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. W1996 roku zrobił doktorat na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zaczął specjalizować się w dziedzinie socjologii (w tym socjologii młodzieży i wychowania), i uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jak podaje na swojej stronie: - Jest instruktorem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w stopniu harcmistrza, był współzałożycielem 1 DSH „Trop” oraz komendantem Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR. Jest wykładowcą.

