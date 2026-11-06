Poseł Matecki pchnął działacza PSL! Burza w Sejmie. Czarzasty nie wytrzymał!

Cała konferencja młodych ludowców była nagrywana telefonami, a w sieci pojawiły się nagrania z zajścia. Słychać na nich jak poseł Matecki mówi: „Precz mi stąd”, a prezes Forum Młodych Ludowców odpowiada: „Pan przeszkadza”. Wtedy ludowiec cofając się potracił Mateckiego. Następnie poseł PiS odpycha go rękami. Potem obaj politycy przed dłuższą chwilę dyskutują ze sobą.

Klasyk „Złodziej krzyczy, łapać złodzieja” Zresztą sami państwo oceńcie 😃— Konrad Gwóźdź (@KonradGwozdz_) November 6, 2026

Na zdarzenie w Sejmie niemal natychmiast zareagował marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty zdecydował, że tak sprawy nie zostawi i zapowiedział, że złoży wniosek o ukaranie posła Dariusza Mateckiego.

- Matecki. Ponowne chamskie zachowanie posła. Szybki wniosek o ukaranie do Komisji Etyki. Jest wina, będzie kara - napisał w mediach społecznościowych Czarzasty.

Zamieścił też pismo z wnioskiem do komisji etyki. W piście wskazał, że - (...) zgodnie z nagraniami opublikowanymi w internecie, poseł Dariusz Matecki miał dopuścić się agresywnych zachowań, naruszając nietykalność osobistą innej osoby, podczas konferencji Polskiego Stronnictwa Ludowego 6 listopada 2026 r. w Sejmie RP.

- Zachowania posła nie licuje z zasadami etyki poselskiej, zgodnie z którymi poseł powinien unikać zachowań, które mogą godzić w dobre imię Sejmu oraz powinien szanować godność innych osób. W świetle powyższego, zwracam się do Wysokiej Komisji o podjęcie sprawy zgodnie z właściwością - napisał marszałek Sejmu we wniosku do komisji etyki.

Co grozi za awanturę w Sejmie posłowie Mateckiemu? Może on zostać ukarany zwróceniem uwagi, udzieleniem upomnienia albo udzieleniem nagany. Posłowi przysługuje odwołanie od decyzji komisji etyki w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały dotyczącej kary.