Poseł Matecki pchnął działacza PSL! Burza w Sejmie. Czarzasty nie wytrzymał!

Cała konferencja młodych ludowców była nagrywana telefonami, a w sieci pojawiły się nagrania z zajścia. Słychać na nich jak poseł Matecki mówi: „Precz mi stąd”, a prezes Forum Młodych Ludowców odpowiada: „Pan przeszkadza”. Wtedy ludowiec cofając się potracił Mateckiego. Następnie poseł PiS odpycha go rękami. Potem obaj politycy przed dłuższą chwilę dyskutują ze sobą.
Na zdarzenie w Sejmie niemal natychmiast zareagował marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty zdecydował, że tak sprawy nie zostawi i zapowiedział, że złoży wniosek o ukaranie posła Dariusza Mateckiego.
- Matecki. Ponowne chamskie zachowanie posła. Szybki wniosek o ukaranie do Komisji Etyki. Jest wina, będzie kara - napisał w mediach społecznościowych Czarzasty.
Zamieścił też pismo z wnioskiem do komisji etyki. W piście wskazał, że - (...) zgodnie z nagraniami opublikowanymi w internecie, poseł Dariusz Matecki miał dopuścić się agresywnych zachowań, naruszając nietykalność osobistą innej osoby, podczas konferencji Polskiego Stronnictwa Ludowego 6 listopada 2026 r. w Sejmie RP.
- Zachowania posła nie licuje z zasadami etyki poselskiej, zgodnie z którymi poseł powinien unikać zachowań, które mogą godzić w dobre imię Sejmu oraz powinien szanować godność innych osób. W świetle powyższego, zwracam się do Wysokiej Komisji o podjęcie sprawy zgodnie z właściwością - napisał marszałek Sejmu we wniosku do komisji etyki.
Co grozi za awanturę w Sejmie posłowie Mateckiemu? Może on zostać ukarany zwróceniem uwagi, udzieleniem upomnienia albo udzieleniem nagany. Posłowi przysługuje odwołanie od decyzji komisji etyki w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały dotyczącej kary.