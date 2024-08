Poseł Lewicy o pomyśle Polski 2050: Pogromcy pacjentów

Mojego szacownego kolegę, posła Ryszarda Petru, nawiedziła jakiś czas temu dość szczególna idea. Wspólnie ze swoimi kolegami z PL2050 na każdym kroku wzywa, apeluje i donośnie upomina się o obniżenie wydatków na publiczną ochronę zdrowia. Petru chce obniżyć składkę, a tym samym budżet NFZ. Przekonuje, że "każdy na tym skorzysta". Oczywiście o ile nie zachoruje.

Tymczasem polskie szpitale mają już ponad 20 miliardów złotych długów. Są miejsca, w których brakuje na wypłaty wynagrodzeń dla personelu medycznego. W kolejkach czekają setki tysięcy ludzi. Wyjątkowo źle wygląda sytuacja najmłodszych pacjentów. Czy chcemy, żeby dziecko z rakiem czekało już nie pół roku, a rok na operację? Wydawałoby się, że odpowiedź jest oczywista. Ale nie dla pogromców składki zdrowotnej.

Brak pieniędzy widać zresztą nie tylko w leczeniu szpitalnym. Rehabilitacja, stomatologia czy psychiatria są dostępne w zasadzie głównie dla tych, którzy mają pieniądze. Limity na refundację produktów medycznych są za niskie - cukrzykom nie wystarcza pasków do glukometru, pacjentom leżącym - pieluchomajtek. Na nowoczesne urządzenia medyczne brak środków w budżecie. Kto w Polsce choruje albo ma chorego członka rodziny, ten doskonale wie, jak wygląda rzeczywistość w niedofinansowanej ochronie zdrowia.

Nasze społeczeństwo się starzeje - będziemy potrzebować więcej pielęgniarek, więcej pieluchomajtek i więcej rehabilitacji po operacji biodra. Nie mniej. Ograniczanie w tej sytuacji składki na zdrowie jest pomysłem tak niemądrym i groźnym, że trudno go kulturalnie skomentować. Poprzednie fiksacje Ryszarda Petru - takie jak namawianie do kredytów we frankach jako tanich i bezpiecznych - wydają się przy tym niewinne.

Ustawa o obniżeniu składki zdrowotnej jest już w Sejmie, ale ciągle można ją jeszcze wycofać. Gorąco do tego namawiam kolegów z PL2050, którzy wsparli ten niemądry plan swoimi podpisami. Obniżenie dochodów NFZ o grube miliardy zlotych, a co za tym idzie jeszcze mocniejsze ograniczenie dostępu do leczenia, to dla setek tysięcy pacjentów katastrofa. Nie róbmy im tego!