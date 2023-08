Michał Wypij rozstał się ze Zjednoczoną Prawicą razem z Jarosławem Gowinem. Jako jeden z niewielu polityków Porozumienia, pozostał przy twórcy tej partii. A kiedy Gowin wycofał się z politycznej działalności, jego wierny współpracownik dołączył do drużyny Donalda Tuska. Okazuje się jednak, że rządów przewodniczącego Platformy Obywatelskiej nie ocenia szczególnie pozytywnie. Został o to wprost zapytany w programie "Sedno Sprawy." - Była seria popełnionych błędów. Można to było zrobić lepiej. To był niezły czas, ale nie jakiś najlepszy, czy wybitny. Można było uniknąć wpadek i wykorzystać lepiej szanse. Następne rządy będą dużo lepsze - oceniał pochodzący z Olsztyna polityk.

Michał Wypij krytykował też ostro obecną sytuację i rządy Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie w kontekście powołania komisji weryfikacyjnej do spraw badania rosyjskich wpływów - To jest ewidentne polowanie na jednego polityka, wykorzystywanie całego aparatu władzy i dla mnie to są po prostu bolszewickie wzorce czy to się komuś podoba, czy nie. To jest dokładnie tego typu działanie - przekonywał Michał Wypij, podkreślając, że politykiem na którego poluje teraz Prawo Sprawiedliwość jest stojący na czele PO, Donald Tusk.

M.WYPIJ: PIS KORZYSTA Z BOLSZEWICKICH WZORCÓW