Poseł KO został nazwany satanistą. Powód? Gest wykonany palcami. Tłumaczymy co ten „diabełek” oznacza

Józefaciuk opowiedział o nowych przydomkach, które usłyszał, odkąd pojawił się w Sejmie, na antenie TOK FM. – Zostałem nazwany "stojącym posłem", bo nie siadam w ławach sejmowych, tylko stoję. Jestem też "posłem, który nie nosi garnituru" i członkiem "gangu świeżaków" – powiedział poseł KO. – Nie zgadzam się tylko z określeniem "satanista". Chodzi o to, że do jednego ze zdjęć pozowałem z wyciągniętą ręką w geście zaczerpniętym z języka migowego i oznaczającym "kocham cię". A ktoś to inaczej zinterpretował i powiedział, że jestem satanistą. Zrobiła się z tego całkiem duża burza w internecie. Muszę na to zareagować, żeby moje dzieciaki (uczniowie – przyp. red.) nie oberwały – wyjaśnił w TOK FM.

Sejm pełen nowicjuszy. Sprawdź, ktoś zasiądzie w poselskich ławach! Niektóre nazwiska mogą zaskoczyć

O nazwaniu „satanistą” poseł KO informował już pod koniec października na Twitterze:

No i stałem się sejmowym satanistą 🤯Znak, który pokazuję jest międzynarodowym znakiem migowym oznaczającym "Kocham Cię" i wykonuję go z takim przesłaniem. 🤟Zacznijmy rozmawiać, tolerować i rozumieć. Więcej rozwagi, merytoryki i wiedzy.Chociaż ten wpis "made my day" 😂

Starożytny znak mano cornuta

Czy Marcin Józefaciuk ma rację, mówiąc, że wykonany przez niego gest pochodzi z języka migowego? W zasadzie tak. Szczegółową analizę tego gestu wykonanego palcami w kształcie rogów znaleźliśmy na stronie: MetalNews.pl, ponieważ taki gest jest często wykonywany przez muzyków oraz fanów muzyki metalowej. Jedna teoria głosi, że zwyczaj pokazywania palca małego i wskazującego wywodzi się ze starożytności, z z obszaru basenu Morza Śródziemnego. Na ten gest mówi się mano cornuta (po włosku dłoń rogata). W pogaństwie gest utożsamiany był z Rogatym Bogiem, jako symbol siły, ochrony i błogosławieństwa. Podobny gest tylko z wyciągniętym także kciukiem znany był w starożytnych Indiach, gdzie również używano go jako symbolu siły i ochrony przed złym losem.

Prawdą jest też, że w języku migowym gest z wyprostowanymi dwoma palcami oznacza „kocham cię”. Takie jest znaczenie gestu szczególnie w języku migowym w krajach anglosaskich.

Jako ciekawostkę można dodać, że w 2020 r. radni z Piaseczna oskarżyli o satanizm blogerkę Weronikę Szymańską, ponieważ na zdjęciu na plakacie wykonała gest mano carnuta.

