Poseł Kaczyński nagrał zachowanie Nitrasa w Sejmie. Ostro je skomentował!

W Sejmie nie zawsze jest spokojnie. Emocje biorą górę szczególnie przy ważnych głosowaniach. Nie inaczej było w ciągu ostatnich dni. Wystarczy wspomnieć to, co działo się na sali plenarnej w środę 8 lutego, gdy na mównicy pojawił się wiceminister Janusz Kowalski, który zachęcił posłów do oklasków dla ministra Przemysława Czarnka. Gorąco było jednak też w innych momentach posiedzenia, np. wtedy, gdy na mównicę wtargnął poseł Sławomir Nitras. Wszystko nagrał telefonem komórkowym poseł Filip Kaczyński z Prawa i Sprawiedliwości. Młody Kaczyński miał bardzo dobre miejsce do obserwacji tego, co dzieje się na sejmowej mównicy, ponieważ był tego dnia sekretarzem obrad. Wszystko widział więc jak na dłoni i dokładnie słyszał. Poseł PiS nie tylko nagrał zachowanie Nitrasa, ale też opublikował nagranie na Twitterze, dodał też własny komentarz do tego, co robił Sławomir Nitras: - Wściekłość i szał. To on będzie „pilnował” wyborów. Miejmy się na baczności - napisał Kaczyński.

Wściekłość i szał. To on będzie „pilnował” wyborów. Miejmy się na baczności pic.twitter.com/EYykfu3x6H— Filip Kaczyński (@FilipKaczynski) February 8, 2023

Sławomir Nitras na czele ruchu mającego kontrolować przebieg wyborów 2023

Faktycznie, jak wiemy poseł KO Sławomir Nitras został wybrany do "pilnowania" tegorocznych wyborów parlamentarnych, czyli będzie stał na czele ruchu mającego kontrolować przebieg wyborów 2023. - Dlatego zwróciłem się do człowieka znanego z energii, umiejętności organizacji, wielkiego optymizmu i sprawczości, by zajął się przygotowaniem obrony wyborów przed manipulacjami i fałszami. Mamy w swoich szeregach Sławomira Nitrasa i nie zawahamy się go użyć - zachwalał Nitrasa szef PO Donald Tusk.