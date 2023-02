Poruszające wystąpienie Agaty Dudy. Chodzi o zdrowie, mówiła o nadziei i determinacji

Agata Duda zwiedziła nowopowstałą klinikę Budzik przy Szpitalu Bródnowskim w Warszawie, która ma do dyspozycji 17 łóżek, a pierwsi pacjenci mają się pojawić już w marcu tego roku. Towarzyszyła jej założycielka fundacji „Akogo?” Ewa Błaszczyk, która pokazała pierwszej damie, jak funkcjonuje ośrodek oraz w jaki sprzęt jest wyposażony. Agata Duda zabrała także głos podczas uroczystego wystąpienia. Podkreśliła w nim niezwykłą determinację „Ewy Błaszczyk, bez której to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe. - Działania podjęte przez fundację to także promowanie badań naukowych i organizowanie międzynarodowych konferencji i konsultacji. To wielka nadzieja dla pacjentów, ale też ogromny przyczynek do rozwoju polskiej nauki – mówiła Agata Duda. Podziękowała także wszystkim, którzy wsparli inwestycję.

- Pozostaję pod ogromnym wrażeniem tego dzieła. Wszystkie pomieszczenia są piękne i niezwykle przestronne oraz przyjazne pacjentom i członkom rodzin, którzy będą mogli tutaj opiekować się swoimi bliskimi – opowiedziała po zwiedzeniu kliniki. Zauważyła, ze w tym miejscu pacjenci mogą liczyć na opiekę najlepszych specjalistów i korzystać z najnowszej technologii.

- To pokazuje, że my cały czas robimy postępy, że jest duża szansa na to, że będzie coraz więcej osób wybudzonych, że śpiączkę można przezwyciężyć. Ważne, żebyśmy byli w tych wysiłkach konsekwentni i zjednoczeni. „Budzik” przede wszystkim łączy nas we wspólnotę empatii i solidarności z pacjentami w śpiączce i dlatego nie pytajmy komu dzwoni „Budzik”, bo tak naprawdę dzwoni nam wszystkim, mobilizując nas do działania. Za to wszystkim Państwu dziękuję! – stwierdziła pierwsza dama.

