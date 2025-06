Wszyscy czują zagrożenie na miejscu, ponieważ te rakiety, te wybuchy, zwłaszcza, że ataki są przede wszystkim w nocy. To jest z jednej strony dosyć widowiskowe, a z drugiej strony też bardzo wzbudzające obawy. Ja byłem w Tel Awiwie. Później przeniosłem się do Jerozolimy, ponieważ w Jerozolimie było trochę jednak spokojniej. Nawet jak były alarmy, to niekoniecznie było polecenie schodzenia do schronów, czyli takie bezpośrednie. Zresztą obrona cywilna Izraela uruchomiła taki trzystopniowy system alarmowania i wszystkich powiadamia, że będzie atak, bo oni wiedzą z wyprzedzeniem i to jest gdzieś na 15-20 minut wcześniej. Taka rakieta balistyczna mniej więcej 15 minut potrzebuje, żeby do Izraela dotrzeć. A potem, jeżeli już wiedzą, w którą część uderzy, no to wtedy jest kolejny alarm, już do tej danej części. No i już 90 sekund przed przed przed pojawieniem się rakiet czy przed przed przewidywanym uderzeniem wyją syreny w całej całym mieście, załóżmy, w Tel Awiwie, no i to jest sygnał, że ma się te 90 sekund, żeby dojść do schronu.