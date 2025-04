Ponad 6 milionów widzów Debaty Prezydenckiej "Super Expressu". Mamy pierwsze wyniki

Debata "SE" we wszystkich telewizjach informacyjnych

Trzynastu kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, dziesiątki sztabowców, dziennikarzy i setki sympatyków poszczególnych polityków. W naszym studiu i w jego najbliższym otoczeniu panowała niezwykle gorąca atmosfera. Nic dziwnego, że wydarzenie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem. Naszą debatę transmitowały najważniejsze telewizje informacyjne. Według nieoficjalnych informacji w Republice obejrzało ją 1,16 mln widzów, 1,1 mln w TVN24, niemal pół miliona w TVP Info i 230 tysięcy w Polsat News.

Gorące pojedynki

Zamiast tradycyjnej serii takich samych pytań do wszystkich uczestników, mieliśmy serię politycznych pojedynków. - To jest polska flaga, z którą pan Karol Nawrocki przyszedł na debatę do Końskich, a później, jak zgasły światła, porzucił ją na sali – oskarżał konkurenta Rafał Trzaskowski (53 l.). - W każdym miejscu, które się zdobywa, zostawia się biało-czerwoną flagę – ripostował kandydat popierany przez PiS. Polityk KO mierzył się też ze swoim koalicjantem spod znaku Polski 2050. - Dlaczego twoje działania jako prezydenta Warszawy często są sprzeczne z interesem narodowym? - pytał Szymon Hołownia (49 l.). Z kolei marszałka Sejmu atakował m.in. Sławomir Mentzen (39 l.). - Panie Szymonie, pana program to zbiór ogólników – punktował lider Konfederacji. Transmisję tych politycznych zmagań obejrzało ponad 6 milionów widzów. Do tego dochodzi jeszcze masa fragmentów debaty, które zdominowały od poniedziałkowego wieczoru media społecznościowe.

