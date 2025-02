i Autor: AP Photo Ukraina atakuje KOLEJNY rejon Rosji

Skąd takie nastawienie?

Polska zamknie granice przed Ukraińcami? Wyniki sondażu szokują!

Według sondażu przeprowadzonego przez pracownię Opinia24 dla Radia Zet, niemal połowa Polaków (49%) sprzeciwia się zamknięciu granic dla kolejnych uchodźców z Ukrainy. Jednocześnie zdecydowana większość (74%) uważa, że ukraińscy mężczyźni mieszkający w Polsce powinni wrócić do ojczyzny, by walczyć z Rosją. Wyniki badania odzwierciedlają złożony stosunek polskiego społeczeństwa do polityki migracyjnej i sytuacji na wschodzie.