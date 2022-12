Polska uchroni Ukrainę przed atakami Rosji? Padła poważna deklaracja Błaszczaka

Wojna w Ukrainie pochłonęła wiele ofiar. Nic nie wskazuje na to, że agresja Rosji na sąsiada Polski zakończy się w najbliższym czasie. Jednak wiele państw wie, że wspierając Ukrainę sprzętem dodaje cegiełkę do wygranej. Szef MON Mariusz Błaszczak za pośrednictwem Twittera zaoferował, aby wesprzeć Ukrainę w jej dążeniu do wolności.

"Po kolejnych atakach rakietowych 🇷🇺,zwróciłem się do strony 🇩🇪, aby proponowane 🇵🇱 baterie Patriot zostały przekazane na 🇺🇦 i rozstawione przy zachodniej granicy. To pozwoli uchronić 🇺🇦 przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo przy naszej wschodniej granicy(pisownia oryginalna"- napisał na Twitterze Mariusz Błaszczak.

Przypomnijmy, że Błaszczak udzielił wywiadu, w którym odnosił się do baterii Patriot. Wówczas szef resortu obrony gościł w Polskim Radiu 24.

- Z mozołem i konsekwencją budujemy wielowarstwową osłonę powietrzną. W 2018 roku zamówiliśmy dwie baterie Patriot, one już są w Polsce, teraz są integrowane, przygotowywane do tego, żeby przejąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo. System obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej jest wielowarstwowy. Taki system budujemy - powiedział minister obrony narodowej. - To patrioty, które stanowią system obrony średniego zasięgu, ale również są niższe warstwy. W Polsce program odpowiedzialny za obronę tej niższej warstwy nazywa się "Narew" i w tym roku doprowadziliśmy do tego, że na polskich jelczach zostały zamontowane brytyjskie wyrzutnie z rakietami CAMM - wyjaśnił Błaszczak.

