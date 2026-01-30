Polska przegoniła Niemcy i Francję. Premier Tusk zapowiada „rok przyspieszenia”, PKB 3,6 proc.

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-01-30 12:49

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzają imponującą dynamikę polskiej gospodarki. Wzrost gospodarczy Polski w całym 2025 roku wyniósł 3,6%, co stanowi znaczące przyspieszenie w porównaniu z rokiem poprzednim. Kluczową rolę odegrał powrót na ścieżkę wzrostu inwestycji. W reakcji na te dane premier Donald Tusk ocenił, że przed Polską stoi „rok przyspieszenia”.

Donald Tusk

i

Autor: MARCIN GADOMSKI / SUPER EXPRESS
  • Rząd Donalda Tuska wykorzystuje dane o wzroście gospodarczym do budowania narracji sukcesu.
  • Komunikaty polityków mają na celu przedstawienie rządu jako skutecznego i kompetentnego.
  • Podkreślanie odwrócenia trendu w inwestycjach ma sygnalizować odblokowanie potencjału biznesu.
  • Porównanie z Niemcami i Francją ma wzmocnić poczucie dumy narodowej i pokazać Polskę jako lidera.

Rekordowy wzrost PKB – co mówią najnowsze dane GUS?

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępny szacunek, z którego wynika, że Produkt Krajowy Brutto (PKB) Polski w 2025 roku wzrósł realnie o 3,6%. To wynik wyraźnie lepszy od osiągniętego w 2024 roku, kiedy gospodarka urosła o 3,0%. Te dane świadczą o solidnym ożywieniu i rosnącej sile polskiej gospodarki, która nie tylko odrabia straty po okresie spowolnienia, ale również wchodzi na ścieżkę dynamicznego rozwoju.

Jarosław Kaczyński w szpitalu. Kuzyn Jan Maria Tomaszewski ujawnia, co się dzieje z prezesem PiS

Analitycy rynkowi zwracają uwagę, że odczyt na poziomie 3,6% jest zgodny z optymistycznymi prognozami, a w niektórych przypadkach nawet je przewyższa. Potwierdza to, że fundamenty gospodarcze kraju są stabilne, a wewnętrzne motory wzrostu działają coraz sprawniej. Wartość ta jest kluczowym wskaźnikiem kondycji państwa, pokazującym sumę wartości wszystkich dóbr i usług wytworzonych na jego terenie w danym okresie.

Inwestycje motorem napędowym gospodarki. Zwrot o 180 stopni

Szczególnie optymistyczną informacją płynącą z raportu GUS jest spektakularne odbicie w inwestycjach. Zgodnie z szacunkami, nakłady brutto na środki trwałe wzrosły w 2025 roku aż o 4,2%. To diametralna zmiana w stosunku do 2024 roku, kiedy odnotowano spadek inwestycji o 0,9%.

Ten zwrot jest kluczowy dla długoterminowego potencjału rozwojowego Polski. Wzrost inwestycji oznacza, że firmy chętniej przeznaczają środki na modernizację, rozbudowę mocy produkcyjnych i wdrażanie nowych technologii.

Polska liderem wzrostu w Europie? Jak wypadamy na tle Niemiec i Francji?

Wynik polskiej gospodarki prezentuje się jeszcze bardziej imponująco, gdy porównamy go z największymi gospodarkami Unii Europejskiej. Premier Donald Tusk w swoim komentarzu na platformie X zwrócił uwagę na ogromną dysproporcję w dynamice wzrostu.

„My naprawdę ich przegonimy! Wzrost gospodarczy za cały 2025: Francja 0,9, Niemcy 0,3, Polska 3,6! A przed nami Rok Przyspieszenia” – napisał szef rządu.

Dane te pokazują, że podczas gdy gospodarka niemiecka, tradycyjnie uznawana za motor napędowy Europy, ledwo uniknęła stagnacji, a francuska rozwijała się w symbolicznym tempie, Polska stała się niekwestionowanym liderem wzrostu. Taka sytuacja potwierdza proces konwergencji, czyli doganiania przez Polskę zamożniejszych krajów Zachodu pod względem poziomu życia i rozwoju gospodarczego.

„Rok przyspieszenia” – rząd zapowiada dalszą poprawę koniunktury

Zarówno premier, jak i minister finansów z optymizmem patrzą w przyszłość. Andrzej Domański podkreślił, że ścieżka wzrostu została potwierdzona, a rok 2026 ma być rokiem dalszego przyspieszenia. Rządowe prognozy są równie obiecujące – w ustawie budżetowej na 2026 rok zapisano wzrost PKB na poziomie 3,5%. Choć jest to nieznacznie niższy wskaźnik niż szacunek za 2025 rok, utrzymanie tak wysokiej dynamiki byłoby ogromnym sukcesem.

Polityczny wymiar wzrostu – narracja sukcesu i obietnica na przyszłość

Szybka i zdecydowana reakcja czołowych polityków rządu na dane GUS pokazuje, że wzrost gospodarczy jest kluczowym elementem ich strategii politycznej. Komunikaty premiera Donalda Tuska i ministra Andrzeja Domańskiego nie są jedynie informacją, lecz starannie skonstruowaną narracją sukcesu. Jej celem jest budowanie wizerunku rządu jako skutecznego i kompetentnego, zwłaszcza w kontraście do poprzedników oraz w kontekście wyzwań gospodarczych, takich jak inflacja.

Polityka SE Google News
Donald Tusk w Bobrownikach
9 zdjęć
Zełenski GRZMI w Davos. Roch Kowalski i Radosław Gruca OCENIAJĄ przemówienie ukraińskiego prezydenta | Express Biedrzyckiej
Sonda
Czy rząd wykorzystuje dane gospodarcze do budowania propagandy sukcesu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK
GUS