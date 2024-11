Polska będzie lepiej kontrolować imigrantów z państw trzecich

Nowy System Wjazdu/Wyjazdu (EES) wprowadza duże zmiany na granicach. Od teraz każda osoba przybywająca spoza Unii Europejskiej będzie rejestrowana cyfrowo. Straż Graniczna będzie skanować odciski palców oraz robić zdjęcia podróżnym, co ma przyspieszyć odprawy i zwiększyć kontrolę nad tym, kto wjeżdża na teren Unii.

Zełenski po rozmowie z Trumpem. Obiecuje zakończenie wojny?

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu!

System EES to nie tylko szybsza odprawa, ale przede wszystkim większe bezpieczeństwo dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Dzięki automatycznemu zliczaniu okresu dozwolonego pobytu na terenie strefy Schengen, system pozwoli skuteczniej monitorować, czy obywatele państw trzecich przebywają legalnie w UE. Polska, jako kraj graniczny, odgrywa tu kluczową rolę, dbając o bezpieczeństwo całej wspólnoty.

Czego mogą spodziewać się podróżni?

Nowy system z pewnością zmieni sposób przekraczania granic. Zamiast czekać na stempel w paszporcie, podróżni będą mieli rejestrowane dane w pliku cyfrowym. To nowoczesne podejście, które znacząco skróci czas odprawy i pozwoli na lepsze zarządzanie granicami zewnętrznymi UE.

Walka z nielegalną migracją i przestępczością

Wprowadzenie EES to jeden z kroków UE w walce z "nielegalną migracją i przestępczością". Zautomatyzowane systemy IT mają zapewnić lepsze zarządzanie granicami i eliminowanie zagrożeń jeszcze zanim wejdą one na teren Unii. Polska pokazuje, że jest gotowa do wprowadzenia zmian, które pomogą zabezpieczyć zarówno nasze granice, jak i całe wspólnotowe terytorium. Prace nad ustawą trwały od miesięcy, a dzisiaj, 7 listopada, Senat przyjął ją jednogłośnie. Wcześniej Sejm zatwierdził projekt już 18 października. Teraz czekamy na podpis prezydenta. Jednak wszystko wskazuje na to, że zautomatyzowane odprawy graniczne wejdą w życie już wkrótce! Polska jest gotowa do działania i wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań, które uczynią nasze granice jeszcze bardziej bezpiecznymi.

Poniżej galeria zdjęć ze spotkania Tarczyńskiego z Trumpem. Zapraszamy!

✅ @PolskiSenat przyjął jednogłośnie i bez zmian rządowy projekt ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Wjazdu/Wyjazdu (EES). 🟢 Polska jest technicznie przygotowana do uruchomienia zautomatyzowanego systemu IT, który pozwala rejestrować obywateli państw… pic.twitter.com/oixx5S3zxL— MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) November 7, 2024

Express Biedrzyckiej | Robert Sobiech | 2024.11.07 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.