Polityk PiS jest gotowy do startu w wyborach prezydenckich. Czarnek walczy o głosy w USA

- Dziś lecę do Stanów Zjednoczonych, wracam za kilka dni. Mam kilka spotkań z Polonią, będę m.in. w Chicago – potwierdza nam Przemysław Czarnek. Według naszych źródeł w PiS, to Czarnek na obecną chwilę ma największe szanse w wyścigu prezydenckim.

- Czarnek i Nawrocki. Jeśli nic się nie zmieni, to któryś z nich będzie naszym kandydatem na prezydenta. Prezes bacznie obserwuje, analizuje i widzi, że Czarnek naprawdę jest w stanie powalczyć o dobry wynik z Trzaskowskim lub Sikorskim. Widać, że mu zależy, stara się, jeździ po kraju i jest na spotkaniach świetnie przyjmowany – opowiada nam ważny polityk PiS.

Kogo wolą Polacy: Trzaskowskiego czy Sikorskiego? Sondaż nie pozostawia wątpliwości

- W sprawie kandydata PiS w wyborach prezydenckich są prowadzone badania, to już chyba ostatni etap. Jeśli badania wykażą, że mam największe szanse, to jestem gotowy do startu. Jestem gotowy zmierzyć się zarówno z Trzaskowskim, jak i z Sikorskim. Niezależnie kogo wystawią w KO, z każdym się zmierzę – zaznacza w rozmowie z nami poseł PiS Przemysław Czarnek.

