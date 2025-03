Polityczna walka o Kraków! Kto przejmie mandat Klicha?

Coraz większa niechęć do pomocy Ukrainie? Zaskakujące wyniki sondażu

Kraków wybiera – cztery nazwiska na karcie do głosowania

Zamiast jednego, wielkiego faworyta mamy pojedynek czterech kandydatów, reprezentujących różne środowiska polityczne. Każdy z nich liczy na przekonanie do siebie mieszkańców Krakowa, ale gra toczy się o coś więcej niż jeden mandat. To również test poparcia dla największych ugrupowań przed kolejnymi wyborami.

Coraz większa niechęć do pomocy Ukrainie? Zaskakujące wyniki sondażu

Monika Piątkowska – kandydatka wspólnej opozycji? Nie do końca

Choć Monika Piątkowska jest popierana przez Koalicję Obywatelską, PSL i Lewicę, to wcale nie oznacza, że jest oficjalnym kandydatem „paktu senackiego”. Co ciekawe, nie znalazła się na liście popieranych przez Polskę 2050 Szymona Hołowni, mimo że w przeszłości była z tym ugrupowaniem związana. Obecnie jest prezesem Izby Zbożowo-Paszowej, a jej nazwisko bardziej kojarzone jest z gospodarką niż z twardą polityką. Czy brak jednolitego poparcia opozycji zaszkodzi jej w walce o mandat?

Mateusz Małodziński – PiS bez szyldu, ale z poparciem

PiS nie wystawił w tych wyborach oficjalnego kandydata, ale wspiera Mateusza Małodzińskiego, który startuje jako kandydat komitetu KWW „Dla Krakowa”. To zabieg, który pozwala na dotarcie do szerszego elektoratu. Małodziński to człowiek blisko związany z PiS, były wicewojewoda Małopolski i doradca Ryszarda Terleckiego. Kraków nigdy nie był dla PiS terenem łatwym. Czy ta strategia pozwoli im zdobyć mandat?

Ewa Sładek – kandydatka lewicy i głos młodszego pokolenia

32-letnia Ewa Sładek, księgowa i aktywistka, jest kandydatką partii Razem. Wychowana w Krakowie, zaangażowana w walkę o prawa kobiet, prawa lokatorskie i społeczność LGBTQ+, ma wyraźnie lewicowy profil. Jej obecność w wyścigu do Senatu może być problemem dla Piątkowskiej, bo elektorat progresywny może się podzielić.

Adam Roman Berkowicz – Konfederacja w walce o Senat

Kandydatem Konfederacji jest Adam Roman Berkowicz, radny sejmiku województwa podkarpackiego. 68-latek podkreśla swoje związki z Krakowem, mimo że mieszka w Trzcianie w powiecie bocheńskim. Jest ojcem Konrada Berkowicza, jednej z bardziej rozpoznawalnych postaci Konfederacji. Czy jego konserwatywne poglądy trafią do wyborców w liberalnym Krakowie?

Poniżej galeria zdjęć: Dawno niewidziany Włodzimierz Czarzasty w Sejmie

Autor:

2025_03_14_Express Biedrzyckiej Bąkowicz Celiński Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.