Polityczna bomba na X. Szefernaker oskarża rząd o „manipulacje i kłamstwa”

„Plan rządzącej koalicji był prosty. Wygrywa Rafał Trzaskowski i… hulaj dusza, piekła nie ma. Ich prezydent, jak na umowę zlecenie, podpisze wszystko, co trafi na jego biurko. Bo jak odmówić politycznemu mocodawcy – Donaldowi Tuskowi?” – napisał Szefernaker.

„Lista zagrożeń” według Szefernakera

Polityk i bliski współpracownik prezydenta Nawrockiego w długim wpisie wymienił całą serię decyzji, które, jego zdaniem, byłyby konsekwencją prezydentury Trzaskowskiego. Wśród nich:

„wiatraki uprzykrzające życie Polaków”,

„sprzedaż ziemi obcokrajowcom”,

„zaoranie polskiego rolnictwa przez umowę z Mercosur”,

„niższe kary za przestępstwa skarbowe”,

„wyprowadzanie zasobów ropy i gazu za granicę”.

„A potem to jeszcze mocniej, jeszcze śmielej – łamanie prawa na pełnej, tym razem ze stemplem prezydenta Trzaskowskiego. Szaleńcze zadłużanie państwa, budżet dziurawy jak durszlak, mafie VAT-owskie otwierające szampana” – grzmiał Szefernaker.

„Polacy wybrali silnego człowieka”

Wiceszef PiS, dziś jeden z najbliższych doradców w Pałacu Prezydenckim, podkreślił, że wybór Karola Nawrockiego był odpowiedzią na manipulacje politycznych przeciwników.

Nagranie z prezydentem Nawrockim trafiło do sieci. Selfie i tłum uśmiechniętych ludzi

„Czego nie zakładali? Że Polacy wybiorą silnego człowieka na niespokojne czasy. Że wybrali kogoś, kto dotrzyma słowa i wie, że obiecać to dotrzymać. Polacy wybrali Karola Nawrockiego – obywatelskiego kandydata na prezydenta” – napisał.

Współpracownik prezydenta

Od 7 sierpnia 2025 r. Paweł Szefernaker pełni funkcję Sekretarza Stanu i Szefa Gabinetu Prezydenta RP. Ma biuro tuż obok prezydenta i odpowiada za spójność działań Kancelarii. Media opisują go jako „technokratę zza kulis” – skutecznego, lojalnego i kluczowego w strategii politycznej Karola Nawrockiego.

„Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”

Na zakończenie wpisu Szefernaker nawiązał do hasła nowego prezydenta.

„Koalicjo 13 grudnia teraz musicie się zmierzyć z mocnym i twardym: Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy!” – podkreślił.

Plan rządzącej koalicji był prosty. Wygrywa Rafał Trzaskowski i… hulaj dusza, piekła nie ma. Ich prezydent, jak na umowę zlecenie, podpisze wszystko co trafi na jego biurko. Bo jak odmówić politycznemu mocodawcy – Donaldowi Tuskowi?I tak: - wiatraki uprzykrzające życie…— Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) August 30, 2025

Express Biedrzyckiej - KIM, OPOLSKA cz.1 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.