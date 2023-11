Politycy zacznijcie oszczędzać od siebie. Jednoznaczne wyniki badania

Kołodziejczak zwrócił się do wyborców PiS-u. Co ma im do powiedzenia?

Mamy 17 resortów, a w skład Rady Ministrów wchodzi 28 osób. Rząd PiS to wielu pełnomocników i tak zwanych ministrów bez teki. - Tak ogromnego rządu jak PiS nie zrobimy, bo to było prawdziwe „pisancjum” – mówi Katarzyna Lubnauer (54l.). Posłanka KO nie dziwi się też, że badani w sondażu przeprowadzonym na zlecenie DGP i RMF FM, zwracają też uwagę na inwestycje. - Wyborcy naszych partii zdają też sobie sprawę, że niektóre z inwestycji proponowanych przez PiS, jak Pałac Saski, nie mają sensu, a są bardzo kosztowne – uważa Lubnauer. Tymczasem

Anna Milczanowska (65 l.) tłumaczy się, że rozrost rządu związany był z kolejnymi zadaniami. - Chodzi na przykład o pandemię. Trzeba było szybko szukać rozwiązań, trzeba było budować tarcze, ratować miejsca pracy. Chroniliśmy Polaków i wymagało to dodatkowych ludzi- wyjaśnia posłanka. Z kolei Marek Zuber (51 l.) twierdzi, że oszczędności na rządzie, nie przyniosą wielkich pieniędzy, ale i tak warto forsować zmiany. - Tu nie ma dużych rezerw, to co najwyżej dziesiątki milionów złotych. To byłby dobry sygnał dla społeczeństwa, dla podatników, a ostatnia władza szła tu po bandzie. Jestem jednak przeciwnikiem obniżania wynagrodzeń ministrów i wiceministrów – twierdzi ekonomista. Marek Zuber, podobnie jak większość ankietowanych, widzi potrzebę wprowadzenia progu dochodowego przy 500 plus, ale liderzy nowej koalicji KO – Trzecia Droga – Lewica zapewniają, że programy socjalne nie zostaną ograniczone, także w taki sposób.

W jakich obszarach nowy rząd powinien szukać oszczędności? Wyniki sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM

Ograniczyć liczbę ministerstw i podlegających im instytucji – 60,1 proc.

Zredukować liczbę wiceministrów, pełnomocników rządu – 66 proc. Obniżyć wynagrodzenia ministrów, wiceministrów – 55,2 proc.

Zrezygnować z wielkich projektów inwestycyjnych jak CPK – 28, 4 proc

Ograniczyć zakupy uzbrojenia – 12,3 proc.

