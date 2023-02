Politycy walczą o „13” bez podatku. KO składa wniosek do dwóch ministerstw

Trzynastka minus skłądka oraz PIT

W tym roku od 13. emerytury potrącona będzie nie tylko składka zdrowotna (9 proc.), lecz także 12-proc. stawka podatku. Daniny nie zapłacą tylko osoby z emerytami poniżej 1000 zł brutto, które dostaną „13” w wysokości 1445 zł. W przypadku np. osób ze świadczeniem 2500 zł brutto przysługiwać będzie kwota 1284 zł.

W 2023 r. trzynastą emeryturę obniży podatek. Wiemy, kto ile dostanie. Szacunki ZUS! [WYLICZENIA]

Rok temu resort finansów zwolnił dodatek z podatku. Nie powinien ponownie ulżyć seniorom? – Trzeba zwolnić wszystkie świadczenia z obciążeń, aby pomóc emerytom przy 17-proc. inflacji – uważa poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski (43 l.). Ostro reaguje lider ludowców. – Niezwolnienie z podatku „13” przy tak drogich lekach i opłatach za czynsz to granda w biały dzień – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz (42 l.). Opozycja jest w tej kwestii zgodna. – Jeśli można seniorom pomóc i zwolnić „13” z podatku, jestem za tym rozwiązaniem – podkreśla Paulina Hennig-Kloska (46 l.), posłanka Polski 2050.

Pisma do ministerstw

W sprawę zaangażował się poseł KO Dariusz Joński, który złożył w resortach rodziny oraz finansów wniosek o zwolnienie „13” z podatku. – Wobec szalejącej inflacji i drożyzny trzeba również w tym roku znieść podatek od 13. emerytury. W całej sprawie złożyłem pismo do resortu finansów oraz do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Gigantyczna inflacja w połączeniu z podatkiem od emerytury to jest realnie o 30 proc. mniejsza emerytura! – tłumaczy swoją decyzję.

Rząd nie planuje zwolnienia z PIT. – Obniżyliśmy PIT z 17 do 12 proc., jest 13. i 14. emerytura, od 1 marca wysoka waloryzacja emerytur. Na pewno robimy bardzo dużo dla emerytów, żeby w czasie drożyzny ulżyć im finansowo. W tej chwili nie przewidujemy zwolnienia „13” z podatku – argumentuje wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

