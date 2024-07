"Politycy PSL są bardzo niezadowoleni" Czy koalicja się rozpadnie?

Romanowski jednak trafi z powrotem do aresztu?! Prokuratura składa zażalenie!

Wipler przypomniał incydent do jakiego doszło w ubiegłym tygodniu. Tablice Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL w Poznaniu zostały przez kogoś oblane czerwoną farbą.Szybko pojawiły się spekulacje, że to efekt głosowania ws. depenalizacji aborcji w Polsce. Projekt autorstwa Lewicy przepadł m.in. za sprawą posłów PSL-u, którzy zagłosowali przeciw.Spotkało się to z otwartą krytyką ze strony Lewicy oraz niektórych polityków Koalicji Obywatelskiej.

Gotuje się w koalicji, wrze w PSL-u. "Są niezadowoleni"

Według Przemysława Wiplera, atmosfera w koalicji nie podoba się wielu członkom Stronnictwa.- Jak rozmawiam z politykami PSL-u, to oni są bardzo niezadowoleni z układu rządzącego, w którym są. Dostali bardzo wiele problemów do rozwiązywania (…), muszą mieć partnerów, którzy ich wspierają, a nie tak, jak w chwili obecnej politycy Lewicy czy KO, stoją na manifestacjach przed biurami PSL-u, kiedy te biura są oblewane różnego rodzaju nieczystościami i w sposób bardzo wulgarny krytykowani są tam politycy PSL-u - powiedział Wipler na antenie Polskiego Radia 24.

Ocenił, że posłowie PSL-u "nie na takie partnerstwo liczyli".

W. KOSINIAK-KAMYSZ: PSL NIE DOPUŚCI DO ŚWIATOPOGLĄDOWEJ REWOLUCJI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.