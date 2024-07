To zła wiadomość dla polskiej demokracji

Ustawa aborcyjna przepadła w Sejmie

Projekt ustawy o depenalizacji aborcji miał wprowadzić zmiany do kodeksu karnego. Usuwał przepisy, według których za przerywanie ciąży za zgodą kobiety grozi do trzech lat więzienia. Drugi przepis, który miał zostać usunięty, przewiduje taką samą karę za pomoc ciężarnej w usunięciu ciąży lub jej do tego nakłanianie.

Zmienić się też miał przepis, który przewiduje karę od sześciu miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności za aborcję, która nie jest wynikiem gwałtu ani nie jest wykonywana w sytuacji zagrożenia życia marki, „gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego przeżycia poza organizmem kobiety ciężarnej”.

Jak decyzję Sejmu oceniają Polacy?

Prawie połowa Polaków negatywnie ocenia odrzucenie przez Sejm projektu ustawy w sprawie depenalizacji aborcji. Takie zdanie wyraziło 46 proc. osób biorących udział w badaniu. Co czwarty respondent (24 proc.) ocenia wynik głosowania pozytywnie, a 12 proc. deklaruje, że jest to dla nich zupełnie obojętne. Jeden na pięciu ankietowanych nie słyszał o projekcie.

"Z decyzji Sejmu niezadowolona jest co druga kobieta i czterech na 10 mężczyzn. Wynik głosowania krytycznie odbiera połowa badanych powyżej 50 roku życia (51 proc.), a także podobny odsetek badanych z wyższym wykształceniem (52 proc.). Częściej od pozostałych negatywne zdanie na ten temat wyrażają respondenci z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (53 proc.) – skomentował dla "Rzeczpospolitej" prezes agencji badawczej SW Research Przemysław Wesołowski.

Kobiety bardziej niezadowolone z decyzji posłów

Wynik głosowania bardziej popierają mężczyźni niż kobiety. Brak zgody na depenalizację aborcji pozytywnie oceniło 29,9 proc. panów i 18,3 proc. pań. Z kolei negatywną opinię zadeklarowało 51,4 proc. kobiet i 39,2 proc. mężczyzn. Sprawa depenalizacji jest obojętna 15,1 proc. mężczyzn i 9,2 proc. kobiet. O projekcie nie słyszało 21 proc. kobiet i 15,8 proc. mężczyzn. Najwięcej negatywnych opinii na temat odrzucenia projektu jest w grupie osób najstarszych, mających powyżej 50 lat (51,4 proc.) oraz najmłodszych, do 24 lat. Brak zgody na depenalizację aborcji najczęściej pozytywnie oceniają osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (31,6 proc.), najrzadziej – z zasadniczym zawodowym (19,2 proc.).

