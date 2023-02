Politycy odpowiadają Nitrasowi na jego przytyki! Będzie miał kłopoty?

Sławomir Nitras bezlitośnie skrytykował polityków z obozu władzy w rozmowie z radiem Zet. - Przepraszam, bo to może nieładne. Przecież im się już paski nie domykają, oni się wszyscy tak rozpaśli. W sensie fizycznym i finansowym. No przecież tak nie można, no ludzie. Niech pan zobaczy, jak Brudziński wygląda. Pamiętam go sprzed siedmiu lat. Normalny, szczupły, fajny facet. Nawet się potrafił ubrać, a dzisiaj? – mówił. Następnie wytknął wagę europosłance PiS Beacie Kempie i ministrowi edukacji Przemysławowi Czarnkowi. Na uwagi dziennikarza, że nadwaga może być skutkiem chorób czy genetyki, Sławomir Nitras odpowiedział bez wahania. - Im się jakieś geny pozmieniały w ciągu ośmiu lat rządzenia. I tylko taka ścisła dieta, a szczególnie odpiłowanie od publicznych stanowisk, może im pomóc – stwierdził.

Teraz politycy Solidarnej Polski odpowiadają na słowa posła KO. - Solidarna Polska składa wniosek do komisji etyki o ukaranie Sławomira Nitrasa za jego wczorajszą skandaliczną wypowiedź na temat — nie tylko — polityków, ale wprowadzanie tego typu elementów do życia publicznego. Nie ma na to zgody — mówił Jacek Ozdoba na konferencji w Sejmie. Według niego wypowiedź Sławomira Nitrasa były obrzydliwe i nie należy wprowadzać takiego języka do debaty publicznej. - Nie należy tego elementu wprowadzać do życia publicznego jako elementu brutalnej walki politycznej. Jest to naprawdę czymś karygodnym. Apelujemy do Donalda Tuska, żeby tego swojego polityka, który przedawkował kampanię, wycofał. Żeby nie obrażał Polaków, bo to nie przystoi – stwierdził. Czy Sławomir Nitras będzie miał problemy za swoją wypowiedź? O tym zadecyduje już komisja etyki.

W imieniu @SolidarnaPL składam wniosek do Komisji Etyki na skandaliczne wypowiedzi posła Nitrasa. Złośliwe uwagi co do wyglądu, problemów z otyłością to chamstwo. Debata polityczna w takim kształcie to dno. pic.twitter.com/PlaSYEDvmM— Jacek Ozdoba (@OzdobaJacek) February 23, 2023